diario as beiras
Cantanhede

Contentor solidário de Pocariça vai fazer diferença em São Tomé

17 de janeiro de 2026 às 10 h24
0 comentário(s)
DB - Ana Catarina Ferreira

Beliches, mesas, livros, peças de roupa, colchões, peças de cozinha ou brinquedos. Estes são alguns dos bens que vão seguir rumo a São Tomé e Príncipe, num contentor solidário, mais um, preparado pela Associação Padre Manuel António Marques, associação de beneficência, cultural e cívica com sede em Pocariça, no concelho de Cantanhede.

Fundada em junho de 2006, a associação soma já oito contentores solidários, sete enviados para São Tomé e Príncipe e um para a Guiné-Bissau. “Em 2008 mandámos o primeiro contentor para São Tomé e Príncipe. Daí para cá, temos mandado, normalmente, de dois em dois anos, um contentor para lá”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da associação, Fátima Loureiro.

Com a ajuda de cerca de 30 voluntários, os diversos bens solidários foram acomodados. “Neste contentor temos portas e janelas que a Columbófila Cantanhedense nos cedeu e que nós muito agradecemos. Essas portas e janelas vão fazer a diferença na reconstrução de edifícios, de pequenos alojamentos que lá existem e que estão muito deteriorados em termos desses bens”, assinalou a responsável.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

Emanuel Pereira

