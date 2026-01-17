Beliches, mesas, livros, peças de roupa, colchões, peças de cozinha ou brinquedos. Estes são alguns dos bens que vão seguir rumo a São Tomé e Príncipe, num contentor solidário, mais um, preparado pela Associação Padre Manuel António Marques, associação de beneficência, cultural e cívica com sede em Pocariça, no concelho de Cantanhede.

Fundada em junho de 2006, a associação soma já oito contentores solidários, sete enviados para São Tomé e Príncipe e um para a Guiné-Bissau. “Em 2008 mandámos o primeiro contentor para São Tomé e Príncipe. Daí para cá, temos mandado, normalmente, de dois em dois anos, um contentor para lá”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da associação, Fátima Loureiro.

Com a ajuda de cerca de 30 voluntários, os diversos bens solidários foram acomodados. “Neste contentor temos portas e janelas que a Columbófila Cantanhedense nos cedeu e que nós muito agradecemos. Essas portas e janelas vão fazer a diferença na reconstrução de edifícios, de pequenos alojamentos que lá existem e que estão muito deteriorados em termos desses bens”, assinalou a responsável.

