Contentor solidário de Pocariça vai fazer diferença em São Tomé
Beliches, mesas, livros, peças de roupa, colchões, peças de cozinha ou brinquedos. Estes são alguns dos bens que vão seguir rumo a São Tomé e Príncipe, num contentor solidário, mais um, preparado pela Associação Padre Manuel António Marques, associação de beneficência, cultural e cívica com sede em Pocariça, no concelho de Cantanhede.
Fundada em junho de 2006, a associação soma já oito contentores solidários, sete enviados para São Tomé e Príncipe e um para a Guiné-Bissau. “Em 2008 mandámos o primeiro contentor para São Tomé e Príncipe. Daí para cá, temos mandado, normalmente, de dois em dois anos, um contentor para lá”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da associação, Fátima Loureiro.
Com a ajuda de cerca de 30 voluntários, os diversos bens solidários foram acomodados. “Neste contentor temos portas e janelas que a Columbófila Cantanhedense nos cedeu e que nós muito agradecemos. Essas portas e janelas vão fazer a diferença na reconstrução de edifícios, de pequenos alojamentos que lá existem e que estão muito deteriorados em termos desses bens”, assinalou a responsável.
Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS