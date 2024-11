Condicionamentos rodoviários em Coimbra B só terminam em março de 2025

Os condicionamentos rodoviários junto à estação de comboio Coimbra B vão manter-se até março do próximo ano. Sendo assim, a empreitada terá um atraso de mais oito meses do que inicialmente foi anunciado.

Em março deste ano, a empresa Metro Mondego e a Câmara Municipal de Coimbra anunciaram o início do condicionamento do trânsito no túnel de Coimbra B iria começar a dois de abril, durando “cerca de quatro meses”.

Segundo o prazo anunciado pelas duas entidades, a obra deveria ter terminado em agosto. Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a Infraestruturas de Portugal (IP) esclareceu que prevê “a conclusão da intervenção e respetivo termo do condicionamento de trânsito sob o túnel de Coimbra B antes do final do primeiro trimestre de 2025”.

Na mesma resposta, a IP frisou que o atraso na empreitada só atrasou devido “à existência de estruturas de passagens hidráulicas não cadastradas, encontradas durante o decurso da obra”.

Este condicionamento de trânsito deve-se à necessidade da execução de fundações profundas, estabilização de taludes, construção de novos muros e construção do novo tabuleiro, que passará a ter duas vias adicionais dedicadas ao Metrobus.

