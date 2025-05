Conclave inconclusivo: fumo negro na chaminé do Vaticano

Fumo negro saiu há minutos da chaminé do Vaticano às 21H01 locais (20H01 em Lisboa) para indicar que os 133 cardeais eleitores, reunidos em conclave desde as 15H30 locais, não chegaram a consenso sobre o próximo papa. Esta foi a única votação do dia e a primeira do conclave para escolher o sucessor de Francisco (2013-2025). Mais de 30 mil pessoas estavam concentradas na Praça de São Pedro, momentos depois do início do conclave, disse a polícia municipal de Roma. Durante os restantes dias do conclave, terão lugar quatro votações, duas de manhã e duas à tarde.

Depois de cada escrutínio, os boletins são queimados num forno, previamente instalado na capela Sistina. Na quinta-feira, o primeiro sinal de fumo pode ser por volta do meio-dia (11H00 em Lisboa), a menos que seja escolhido um novo papa na primeira votação do dia, caso em que o fumo branco sairá da chaminé por volta das 10H30 (09H30). À tarde, o resultado das votações dos cardeais será conhecido pelas 17H30 (16H30) e 19H00 (18H00).

Francisco morreu a 21 de abril, aos 88 anos, deixando um pontificado de 12 anos de grande popularidade, mas também marcado por uma feroz oposição interna.