Comunidade ucraniana em Coimbra celebra independência com evento no mercado

A comunidade ucraniana de Coimbra vai celebrar o Dia da Independência da Ucrânia, 24 de agosto, com um evento cultural no Mercado Municipal D. Pedro V, onde haverá propostas artísticas, oficinas e “muita comida”, foi hoje anunciado.

O evento, intitulado “O Coração da Ucrânia em Coimbra”, vai decorrer no Dia da Independência daquele país, 24 de agosto, no Mercado Municipal, entre as 11:00 e as 23:00, com várias propostas culturais, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, referindo que a iniciativa conta com o apoio da Câmara de Coimbra.

Ao longo do dia, haverá oficinas de artesanato tradicional ucraniano, sessões de culinária e atuações artísticas, referiu.

“Todos os anos fazemos uma celebração, mas esta é a primeira vez que fazemos com esta dimensão”, disse à agência Lusa Olga Filipova, da organização, sublinhando que toda a cidade está convidada a participar no evento, que terá “muita comida ucraniana”.

Apesar de ser um dia para celebrar “a cultura ucraniana”, haverá também tempo para “lembrar que esta cultura está a ser destruída”, notou, recordando a guerra e a invasão russa que assola o país.

“Será agridoce”, notou Olga Filipova, afirmando que haverá uma exposição de fotografia sobre a guerra, a exibição de um documentário centrado nos primeiros dias de invasão e ainda uma “experiência imersiva” sobre o ambiente que se vive nos locais alvos de bombardeamentos.

De acordo com a nota de imprensa, apesar de o evento decorrer durante todo o dia, contará com uma abertura oficial às 15:30, contando com a presença de “representantes da Embaixada da Ucrânia em Portugal e do presidente da Câmara de Coimbra”.

Parte dos fundos arrecadados neste evento será destinada à associação VeraCausa, sediada em Coimbra, dedicada a apoiar a comunidade em Portugal e aprestar assistência humanitária à Ucrânia.

O programa do evento pode ser consultado em www.heartofukraineincoimbra.org

