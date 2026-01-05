O candidato presidencial António José Seguro prometeu hoje que, caso seja eleito para Belém, “os interesses ficam à porta”, defendendo “uma separação completa entre política e negócios” e apontando o combate à corrupção como um das suas causas.

“Avancei sem nenhum acordo com nenhum partido, com nenhum interesse económico, com nenhum interesse mediático. Tive a coragem porque senti que posso ser útil ao nosso país no cargo de Presidente da República”, disse Seguro, num almoço com apoiantes na Vidigueira, distrito da Beja.

Segundo o candidato presidencial apoiado pelo PS, “há interesses partidários, mas também há interesses financeiros e interesses económicos”, deixando um promessa: “comigo em Belém os interesses ficam à porta”.

“Porque sempre defendi uma separação completa entre a política e os negócios”, enfatizou.

Seguro voltou a prometer que será um “Presidente exigente na dimensão ética, mas também num combate à corrupção, que tem que ser erradicada do nosso país”.

“Foi essa uma das marcas de toda a minha vida, é esse um dos meus valores e será essa umas das minhas causas em Belém, o combate à corrupção, doa a quem doer”, apontou.

Para o candidato presidencial, é incompreensível quando lhe perguntam se “também tem apoiantes à direita”.

“Como se fosse crime que as pessoas que escolhem legitimamente outros partidos pudessem aproximar-se da nossa candidatura. Temo-los e com gosto porque esta candidatura é aberta a todos os democratas, progressistas e humanistas”, enfatizou.

Seguro prometeu que não esquecerá o Alentejo nem o interior e disse que não precisa de “aprender o que é o interior”, onde nasceu.

“Investi as minhas poucas poupanças no interior de Portugal, na minha terra natal. Há uma diferença entre falar e fazer e o meu património de vida responde por mim em relação àquilo que eu quero fazer em Portugal”, enfatizou.

Retomando a ideia de que iria retomar as presidências abertas e de proximidade, Seguro justificou-se dizendo que “para decidir bem é preciso saber e para saber é preciso escutar”.

“Convocarei sempre que necessário o Conselho de Estado, mas nunca, mas nunca dispensarei o conselho do povo português”, rejeitando que tal seja “populismo” e defendendo que é necessário “aproximar as instituições das pessoas”.

Para o candidato apoiado pelo PS, “uma parte da comunidade perdeu os laços, a coesão e o afeto porque se deu aos cantos de sereia dos extremismos” que querem “voltar portuguesas e portugueses uns contra os outros”.

“Não permitirei que isso aconteça. Eu vim para unir, para combater os extremos”, afirmou, garantindo também que, se for eleito Presidente da República, o seu dever “é não virar as costas a nenhum problema dos portugueses”.

Por isso, recordou que “todas as quintas-feiras haverá uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro” que “não é para tomar chá, é mesmo para trabalhar”.

“Quero que os portugueses voltem a acreditar na palavra do Presidente da República”, assinalou.