Cantanhede

Colisão entre carro e motociclo na Tocha faz dois feridos ligeiros

18 de novembro às 20 h35
Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros na Tocha, no concelho de Cantanhede, fez esta tarde dois feridos ligeiros, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

O alerta foi dado pelas 18H23 e foram mobilizados para o local 12 operacionais e seis meios.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

