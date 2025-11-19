Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros na Tocha, no concelho de Cantanhede, fez esta tarde dois feridos ligeiros, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

O alerta foi dado pelas 18H23 e foram mobilizados para o local 12 operacionais e seis meios.