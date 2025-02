Colégio de São Teotónio celebra amanhã dia do seu padroeiro com diversas atividades

O Colégio de São Teotónio, em Coimbra, celebra, amanhã, dia 18 de fevereiro, o dia do seu padroeiro, São Teotónio, com um dia repleto de atividades enriquecedoras e solidárias.

A programação inclui uma Eucaristia, presidida pelo Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, pelas 09H30, e ainda uma série de palestras e formações que abordarão temas relevantes para os alunos dos diversos ciclos de ensino, como o cyberbullying, a utilização de smartphones e a segurança na Internet, as dependências digitais e a inteligência artificial, pretendendo-se que seja uma oportunidade de aprendizagem e troca de experiências para todos os presentes.

Além das palestras, os alunos do nono ano terão formação prática em primeiros socorros e os de quinto, a apresentação do projeto de solidariedade desenvolvido em Angola.

Um dos momentos mais esperados do evento será a entrega de cabazes solidários à Comunidade Vicentina, que serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os cabazes, compostos por alimentos e produtos essenciais, são resultado da generosidade dos alunos e suas famílias, que contribuíram para esta causa nobre. A entrega será um gesto simbólico de união e solidariedade entre os membros da comunidade escolar.

As atividades dinamizadas ao longo do dia pretendem não apenas honrar o padroeiro do colégio, mas também reforçar os valores de compaixão e solidariedade, sendo “uma oportunidade para nos unirmos como comunidade e celebrarmos a nossa fé, ao mesmo tempo em que fazemos a diferença na vida de quem mais precisa”.”