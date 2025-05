Colégio de São Teotónio está a tratar do regresso de crianças envolvidas em acidente

O Colégio de São Teotónio, em Coimbra, está a tratar do regresso das crianças que seguiam num autocarro que colidiu hoje com um camião, em Alcobaça, num acidente que provocou sete feridos ligeiros, afirmou a diretora pedagógica.

Uma colisão entre um camião e um autocarro, que transportava alunos do 4.º ano do Colégio de São Teotónio, causou hoje sete feridos ligeiros, entre os quais seis crianças, na autoestrada A8, em Alfeizerão, Alcobaça, disse o comandante do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Em declarações aos jornalistas junto ao colégio, a diretora pedagógica da escola, Susana Dias, afirmou que a instituição está a articular, em conjunto com as autoridades, o regresso das crianças, assegurando que nenhum dos alunos está em “situação de risco físico”.

Segundo Susana Dias, “suspeita-se” de uma fratura de um braço numa das crianças, mas todos os restantes ferimentos “são muito mais ligeiros”, com algumas crianças a terem sido também encaminhadas “por crise de ansiedade”.

A diretora explicou que o colégio está a contactar individualmente os encarregados de educação das crianças para assegurar “que o regresso seja o mais pacífico possível”.

No autocarro, seguiam 37 crianças do 4.º ano, numa atividade de todo o 1.º ciclo da escola que ia hoje à Lourinhã para uma visita ao Dino Parque, no âmbito do Dia da Criança.

A visita era acompanhada por duas psicólogas escolares “que estão a prestar o devido acompanhamento às crianças”, que contaram também com o apoio de professores e de profissionais da proteção civil, disse.

O coordenador municipal da Proteção Civil de Coimbra, Nelson Antunes, disse que este serviço também está a colaborar no regresso das crianças.

O acidente, ao quilómetro 94 da A8, no sentido norte-sul, a seguir ao nó de acesso a Alfeizerão, provocou sete feridos ligeiros, todos eles ocupantes do autocarro, sendo seis crianças e um professor, afirmou à agência Lusa o comandante do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva.

Três das vítimas foram transportadas para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste e as restantes para a urgência do hospital de Leiria, “apenas com pequenas escoriações”, acrescentou.

O autocarro seguia com 41 ocupantes, sendo 37 crianças e quatro adultos (o motorista e três professores), do Colégio de São Teotónio, de Coimbra.

O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR, Ricardo Vieira, afirmou à agência Lusa que não existem causas evidentes para o acidente, remetendo-as para a investigação posterior.

Os meios de socorro começaram a ser chamados para a ocorrência pelas 09:50.