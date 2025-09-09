diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Vereadora do PS demite-se na penúltima reunião de câmara

09 de setembro às 08 h50
1 comentário(s)
DR

A penúltima reunião do executivo da Câmara de Coimbra, realizada ontem, teve um inesperado desfecho: a demissão da vereadora socialista Rosa Isabel Cruz.

Em resposta a um desafio proposto pelo presidente José Manuel Silva, a autarca eleita pelo Partido Socialista (PS) acedeu a um confronto de anteriores declarações e acabou por apresentar a sua demissão do cargo, que foi formalizada ao final do dia.

Por este motivo, Rosa Isabel Cruz já não estará na última reunião de Câmara do executivo em exercício – marcada para o próximo dia 22 deste mês, a partir das 14H30, nas instalações do iParque.

A reunião ficou ainda marcada pela atribuição de mais de 81 mil euros em apoios culturais, pelo reconhecimento de interesse público do projeto da Quinta do Alqueive – promovido pela empresa Nova Gama-Actividades Imobiliárias, Lda., do Grupo Empresarial Vasco da Gama – e pelo aumento de alunos a participar no TUMO no presente ano letivo (aumenta de 1.218 para 1.500).

Pode lera notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

1 Comentário

  1. Miguel Coimbra diz:
    9 de Setembro, 2025 às 9:41

    A vereadora deixou-se enrolar pela demagogia do senhor Silva. Então vai demitir-se ou dizer para ele se demitir na penúltima reunião de Câmara? Só lhe foi dar um trunfo… menos politiquices e mais ação, é o que se pede!

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de setembro

Académica de luto pela morte de Luís Castanheira de Oliveira, atual sócio nº1 do clube
09 de setembro

Sessão sobre saúde mental na adolescência no dia 27 em Góis
09 de setembro

Coimbra: Espetáculos do Teatrão "A Viagem" leva viagens de metrobus a terminar mais cedo durante cinco dias
09 de setembro

Portugal inicia com derrota a defesa do título na Superfinal de futebol de praia

Coimbra

CoimbraDesporto
09 de setembro às 16h46

Académica de luto pela morte de Luís Castanheira de Oliveira, atual sócio nº1 do clube

0 comentário(s)
Coimbra
09 de setembro às 15h56

Coimbra: Espetáculos do Teatrão “A Viagem” leva viagens de metrobus a terminar mais cedo durante cinco dias

0 comentário(s)
Coimbra
09 de setembro às 14h58

Festival de magia em Coimbra com 14 companhias de oito países em seis dias

0 comentário(s)