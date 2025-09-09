A penúltima reunião do executivo da Câmara de Coimbra, realizada ontem, teve um inesperado desfecho: a demissão da vereadora socialista Rosa Isabel Cruz.

Em resposta a um desafio proposto pelo presidente José Manuel Silva, a autarca eleita pelo Partido Socialista (PS) acedeu a um confronto de anteriores declarações e acabou por apresentar a sua demissão do cargo, que foi formalizada ao final do dia.

Por este motivo, Rosa Isabel Cruz já não estará na última reunião de Câmara do executivo em exercício – marcada para o próximo dia 22 deste mês, a partir das 14H30, nas instalações do iParque.

A reunião ficou ainda marcada pela atribuição de mais de 81 mil euros em apoios culturais, pelo reconhecimento de interesse público do projeto da Quinta do Alqueive – promovido pela empresa Nova Gama-Actividades Imobiliárias, Lda., do Grupo Empresarial Vasco da Gama – e pelo aumento de alunos a participar no TUMO no presente ano letivo (aumenta de 1.218 para 1.500).

