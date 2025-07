Coimbra: UC colabora em guia de atividade física para autistas

Chama-se Guia de Atividade Física para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e foi criado para apoiar a prática de exercício adaptado no Brasil. O manual, que contou com a participação da Universidade de Coimbra (UC), pretende orientar profissionais de educação física na avaliação, planeamento e supervisão de atividade física de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.

Colaboração de docente da FCDEFUC

Este guia contou com a colaboração do docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação da Universidade de Coimbra (FCDEFUC) e investigador do Centro Interdisciplinar de Performance Humana (CIPER) da UC, José Pedro Ferreira.

O docente destaca que este manual “nasce depois do doutoramento de Chrystiane Toscano (que é atualmente professora da Universidade Federal de Alagoas) na Universidade de Coimbra, no âmbito do qual produziu e publicou um estudo de protocolo de intervenção com exercício físico para a população brasileira com Transtorno do Espectro do Autismo”, doutoramento que foi orientado por José Pedro Ferreira.

