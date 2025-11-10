Coimbra: Suspeito de ameaçar filho com arma de fogo fica em prisão preventiva
Um homem de 44 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido por suspeita da prática de um crime de violência doméstica contra o filho de 18 anos, no concelho de Coimbra, informou hoje a GNR.
De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a detenção foi levada a cabo através do Posto Territorial de Souselas, concelho de Coimbra, na última quinta-feira.
“No seguimento de uma denúncia a dar conta de disparos na via pública, os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito tinha ameaçado o filho de 18 anos, com recurso a uma arma de fogo, com a qual efetuou disparos na via pública”, descreveu.
