Um homem de 44 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido por suspeita da prática de um crime de violência doméstica contra o filho de 18 anos, no concelho de Coimbra, informou hoje a GNR.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a detenção foi levada a cabo através do Posto Territorial de Souselas, concelho de Coimbra, na última quinta-feira.

“No seguimento de uma denúncia a dar conta de disparos na via pública, os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito tinha ameaçado o filho de 18 anos, com recurso a uma arma de fogo, com a qual efetuou disparos na via pública”, descreveu.

