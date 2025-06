Coimbra: Sodicentro inaugura oficina para pesados em Souselas

A Sodicentro, concessionário oficial Mercedes-Benz, vai inaugurar no próximo dia 26 de junho, a partir das 17H00, uma nova oficina dedicada exclusivamente a veículos comerciais pesados da marca – Mercedes-Benz Truck– em Souselas.

Este investimento, representa um passo significativo na expansão e no reforço da capacidade de resposta da Sodicentro, permitindo prestar um serviço ainda mais especializado e eficaz aos clientes do segmento de veículos pesados.

A nova oficina, equipada com tecnologia de ponta e uma equipa técnica dedicada exclusivamente a Mercedes-Benz Truck, assegura infraestruturas 100% dedicadas à área de após-venda Trucks, reforçando os elevados padrões de qualidade, segurança e eficiência.

Segundo Rui Freire, diretor-geral da Sodicentro, “esta nova oficina vem alargar a área de influência da Sodicentro na área de Trucks, permitindo uma proximidade maior com os clientes da região de Coimbra e arredores. É uma forte aposta no crescimento e na resposta às necessidades dos nossos clientes” .

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 18/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS