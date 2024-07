Coimbra: “Pontos nos iii” na quarta-feira com Joana Guedes

O UC Exploratório – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra prossegue o ciclo “Pontos nos iii – Science Beer Talks” na quarta-feira com a investigadora Joana Guedes.

Segundo a organização, Joana Guedes é investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC e vai abordar a “Relação entre alergias e perturbação de hiperatividade/défice de atenção: a importância do sistema imunitário no desenvolvimento do cérebro”.

A entrada é livre e não necessita de inscrição prévia, com a iniciativa a decorrer entre as 18:00 e as 19:00.