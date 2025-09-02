Coimbra: Município fez balanço do mandato

A percentagem de cumprimento dos 112 pontos anunciados no programa eleitoral do “Juntos Somos Coimbra” nas eleições autárquicas de há quatro anos atingiu os 89,3%, mas como foram acrescentadas, durante o mandato, mais 69 medidas macro, entretanto concretizadas em fase irreversível de concretização, essa percentagem ascende a 151%.

Os dados foram avançados ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, numa conferência de imprensa de balanço dos quatro anos de mandato, acompanhado pelos restantes cinco vereadores da maioria, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Embora só faltem seis semanas para as eleições autárquicas, o executivo camarário considerou que, ao fazer esta conferência de imprensa, não haveria violação das normas constantes na deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicada a 22 de julho de 2025.

