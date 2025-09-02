diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Município fez balanço do mandato

02 de setembro às 08 h47
0 comentário(s)
DB/Foto de António Rosado

A percentagem de cumprimento dos 112 pontos anunciados no programa eleitoral do “Juntos Somos Coimbra” nas eleições autárquicas de há quatro anos atingiu os 89,3%, mas como foram acrescentadas, durante o mandato, mais 69 medidas macro, entretanto concretizadas em fase irreversível de concretização, essa percentagem ascende a 151%.

Os dados foram avançados ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, numa conferência de imprensa de balanço dos quatro anos de mandato, acompanhado pelos restantes cinco vereadores da maioria, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Embora só faltem seis semanas para as eleições autárquicas, o executivo camarário considerou que, ao fazer esta conferência de imprensa, não haveria violação das normas constantes na deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicada a 22 de julho de 2025.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de setembro

Caloiros chegaram à “melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”
02 de setembro

Coimbra: Município fez balanço do mandato
02 de setembro

Coimbra: Serviços sociais da UC sem mãos a medir para atender novos alunos
02 de setembro

Futebol: A estreia de sonho de Alex Matos que valeu o apuramento

Coimbra

Coimbra
02 de setembro às 08h47

Caloiros chegaram à “melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”

0 comentário(s)
Coimbra
02 de setembro às 08h47

Coimbra: Município fez balanço do mandato

0 comentário(s)
Coimbra
02 de setembro às 08h46

Coimbra: Serviços sociais da UC sem mãos a medir para atender novos alunos

0 comentário(s)