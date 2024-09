Coimbra: Misericórdia anuncia duplicação dos atuais 25 quartos para estudantes

A Misericórdia de Coimbra está a fazer uma forte aposta no alojamento de estudantes do ensino superior, em resultado da recuperação das instalações do antigo seminário dehoniano, na zona de Montes Claros/Celas.

A instituição está a gerir esta infraestrutura desde há quatro anos, através de um contrato de comodato de 25 anos, renovável por igual período.

Com uma oferta atual de 25 quartos, pretende-se duplicar esta capacidade, com a ampliação das instalações, projeto a realizar a médio prazo com capitais próprios, revelou ontem o provedor, José Manuel Vieira.

Atualmente estão alojados alunos de licenciatura, nacionais e de Erasmus, mas também de doutoramento e concretamente, da Escola Superior de Enfermagem, através de protocolo próprio.

Numa área total de 22 mil metros quadrados, nove mil dos quais de área construída – onde se integra uma emblemática igreja com cúpula de arquitetura moderna que se avista de quase toda a cidade – a Misericórdia tem também projetos para a gestão de uma vasta área verde daquela encosta nobre de Coimbra (com contrato de arrendamento), onde existem dezenas de árvores de fruto, especialmente laranjeiras.

Necessidade de seguir os novos tempos

Ao celebrar os 524 anos, a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra está a reinventar-se, “conforme as necessidades dos diferentes tempos”, disse o provedor na cerimónia que decorreu no passado sábado, nas instalações do Colégio de Santo Agostinho, na rua de Sobre Ribas, na alta de Coimbra, onde os serviços administrativos funcionaram durante décadas, até à transferência para o antigo seminário dos dehonianos.

Por seu lado, na rua de Sobre Ribas está instalado um museu que completa um quarto de século, objeto de “aposta na dinamização do património cultural e histórico da Irmandade, de modo particular na sedimentação do museu como parte integrante da oferta cultural da Cidade”, disse José Manuel Vieira, acrescentando que há um “protocolo de cooperação com a Portugal Green Travel, com o claro fito de melhorar o posicionamento de mercado do museu, tanto na presença online como na relação com agentes e promotores turísticos, nacionais e internacionais”.

