Coimbra: Medalha de ouro para aluna de “Tecnologias da Água”no Campeonato de Profissões

“Tecnologias da Água” é a mais recente profissão – pela primeira vez, este ano – do Campeonato Nacional das Profissões / SkillsPortugal.

Ana Rita Marques, do Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Coimbra, residente em Souselas, conquistou a medalha de ouro desta nova modalidade.

A decorrer durante três dias no Europarque, na Feira, o concurso contou com 450 jovens adultos, que prestaram provas em 59 diferentes profissões lecionadas pelo IEFP, desde joalharia e padaria, a robótica e eletromecânica, passando por refrigeração e ar condicionado.

24 medalhas e distinções na região Centro

Os formandos do CEFP de Coimbra receberam seis medalhas e distinções (uma medalha de ouro), mas a nível regional, a Direção Regional do Centro do IEFP alcançou seis medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze e 14 diplomas de “excelência” de um total de 224 a nível nacional.

Os melhores da competição vão agora ser selecionados para o “WorldSkills Europe”, a decorrer em setembro de 2025, na Dinamarca, e um ano depois, para o “WorldSkills International”, na China.

Os participantes do concurso, com idades entre os 17 e os 29 anos, são de centros de formação, escolas e empresas das sete regiões do país. Os participantes tiveram de resolver situações reais de trabalho, com provas práticas de desempenho e avaliadas segundo parâmetros estabelecidos internacionalmente.

Ana Rita Marques, de 23 anos, é diplomada em “Técnica de Análises” pelo IEFP, onde ingressou após concluir o 12.º ano. Foi nesse âmbito que seguiu o ramo de “Tecnologias de Água”, especialização ainda rara no IEFP a nível nacional, mas que existe em Coimbra, na sequência de um investimento da direção do Centro em equipamento especializado, adquirido com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ana Rita Marques disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que foi “desafiada a embarcar nesta aventura enquanto estava no curso,” e foi “aprofundando o conhecimento, reforçado com um estágio na empresa Ventilaqua”.

Agora, garante que “é a profissão que quero seguir; é preciso evoluir nesta área, porque a água é um recurso escasso, para consumo humano ou outras aplicações, mas também a pensar na preservação do ambiente”.

