Coimbra: ISEC prepara-se para abrir Centro Tecnológico de Maquinagem Inteligente

O Departamento de Engenharia Mecânica do ISEC/Politécnico de Coimbra deverá adquirir – a médio prazo – um torno de cinco eixos de alta tecnologia para execução de peças metálicas através de CNC (controlo numérico computorizado).

O presidente do ISEC, Mário Velindro, confidenciou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o equipamento será adquirido através de uma parceria com a empresa norte-americana Haas Automation Inc, conhecida pela sua presença na Fórmula 1 e Campeonato Nascar.

Quando a parceria se concretizar, o instituto constituirá o “Centro Tecnológico de Maquinagem inteligente”, capaz de fazer prestação de serviços à empresas industriais, além de incrementar a qualidade de ensino aos alunos.

