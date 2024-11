Coimbra: Iluminação de Natal nas ruas todos os dias até à meia-noite

Ruas cheias na Baixa de Coimbra para assistir ao momento mágico em que a iluminação de Natal brilhou pela primeira vez este ano.

Aconteceu poucos minutos após as 19H00 do passado sábado, quando centenas de famílias aproveitavam o bom tempo para passear na Baixa, onde a decoração natalícia ganhou vida própria a partir da Praça 8 de Maio, em frente aos Paços do Concelho – local onde está instalada a Árvore de Natal – estendendo-se pelas ruas Ferreira Borges, Visconde da Luz e Sofia.

Outros pontos da cidade também foram contemplados com iluminação decorativa, como são a av. Calouste Gulbenkian, a partir da Cruz de Celas, e a zona da Solum.

Convite para sair à noite

São 59 dias de espírito natalício na cidade, até ao Dia dos Reis de 2025, num convite para sair à rua e assistir a uma programação que conta com cerca de uma centena de eventos, onde se incluem praças de alimentação e zonas de tasquinhas, visitas guiadas ao património para residentes e turistas, e arruadas com o Pai Natal.

O horário de funcionamento da iluminação é de domingo a quinta-feira, das 17H00 às 24H00. Às sextas-feiras e aos sábados, assim como na véspera de natal, a iluminação vai manter-se ligada por mais duas horas, estendendo-se até às 02H00; enquanto a 31 dezembro se estende até às 06H00, acompanhando as festas de passagem de ano.

A iluminação de Natal tem um custo integrado num pacote global de investimento do Município de Coimbra que ascende a 170 mil euros, incluindo o apoio a uma espécie de “cidade-Natal” que está a ser montada na Praça da Canção – a funcionar pela primeira vez nesta localização – que é o “Coimbra Magic Land”, com abertura agendada para a próxima sexta-feira.

