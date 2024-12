Coimbra: Fim de Ano leva a cortes e condicionamentos de trânsito na cidade

O programa de Fim de Ano em Coimbra, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 1 de janeiro, em diversos locais da cidade, como o Terreiro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Praça do Comércio e Praça 8 de Maio, mas também no Mercado D. Pedro V, vai obrigar a cortes e condicionamentos de trânsito, informou hoje a Câmara de Coimbra.

Na nota enviada à comunicação social, “os cortes de trânsito começam já dia 30, pelas 20H00, na Avenida João das Regras, junto ao Portugal dos Pequenitos (com levantamento do corte às 3H00 do dia 31 de dezembro), na saída da Ponte de Santa Clara, logo a seguir ao ilhéu existente, próximo do local onde estaciona o comboio turístico (com levantamento do corte às 3h00 do dia 31 de dezembro) e na Avenida Inês de Castro, na Rotunda das Lages (com levantamento do corte às 3h00 do dia 31 de dezembro)”.

!No último dia ao ano, os cortes acontecem também, a partir das 20H00, na Avenida João das Regras, junto ao Portugal dos Pequenitos, (com levantamento do corte às 5h00 do dia 1 de janeiro de 2025), na saída da Ponte de Santa Clara, no mesmo local do dia anterior (com levantamento do corte às 5h00 do dia 1 de janeiro), na Avenida Inês de Castro, na Rotunda das Lages (também com levantamento do corte às 5h00 do dia 1) e, a partir das 21h00, na Rua da Sofia, até ao final do espetáculo, ou seja perto das 6h00, ou até a Polícia de Segurança Pública considerar reunidas as condições para se poder abrir o trânsito”, refere o mesmo documento.

A Ponte de Santa Clara funcionará com os dois sentidos, ligando a Portagem à Avenida Conimbriga, mas caso seja necessário, por razões de segurança, pode efetuar-se o corte total da Ponte de Santa Clara.