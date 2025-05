Coimbra: Escola Agrária com os olhos no futuro nos seus 138 anos

“A Escola Superior Agrária é muito diferente das restantes unidades orgânicas do IPC” disse, ontem, o respetivo presidente, Rui Amaro, na sessão comemorativa do 138.º da instituição.

O responsável aludiu à iminente substituição do atual presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) – que terá lugar na sequência das eleições que vão ter lugar neste mês de março – para sensibilizar cada um dos três candidatos ao cargo quanto às consequências negativas para a ESAC em resultado do que disse ser “desigualdade de financiamento das diferentes unidades orgânicas”, ou seja em relação às restantes cinco escolas e institutos do IPC. Além disso, pediu a adequação do orçamento ao quadro de pessoal.

O presidente da ESAC falava no edifício do AgroBioTech – Centro de Inovação e Produção em Agricultura Sustentável da ESAC/Edifício do Ovil, instalações que apresentou como exemplo do investimento que esta escola superior tem feito em renovação de instalações, neste caso beneficiando de dinheiros atribuídos no âmbito do apoio a instalações agrícolas afetadas pelo furação Leslie, em 2018.

