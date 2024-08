Coimbra: Dia da Independência da Ucrânia proporciona experiência imersiva de ataque aéreo

O Mercado Municipal D. Pedro V vai receber, no próximo sábado (24 de agosto), o evento intitulado “O Coração da Ucrânia em Coimbra”, uma iniciativa da comunidade ucraniana em Coimbra, como forma de assinalar o Dia da Independência da Ucrânia.

Entre o leque de atividades destaca-se a experiência imersiva “Durante um Ataque Aéreo” que vai decorrer entre as 12H00 e as 22H00.

“Vamos ter um quarto (loja) com uma experiência imersiva onde as pessoas vão poder experienciar os sons das sirenes e o que acontece quando há um ataque aéreo”, disse a ativista e representante da comunidade ucraniana em Coimbra, Olga Filipova, durante a conferência de imprensa que decorreu ontem no Mercado Municipal D. Pedro V.

O evento terá presente exposições fotográficas, lembranças de guerra, atuações musicais, comida e bebida tradicional ucraniana como, por exemplo, os varenykys (rissóis ucranianos), artesanato, três workshops, uma zona de tatuagens alusivas à Ucrânia, uma zona de fotos onde os participantes poderão tirar fotos junto ao mapa deste país, jogos para aprender a língua, espaço para as crianças e dança Infantil (Tanok “Ukraine”), canções folclóricas e a exibição do documentário “The Hardest Hour” (17H00) que fala sobre os primeiros dias de guerra.

O objetivo do evento é “lembrar que a cultura e a identidade ucraniana está a ser destruída”, disse Olga Filipova.

Abertura oficial com presença da cônsul

A iniciativa arranca pelas 11H00 com várias atividades, no entanto, a abertura oficial com os discursos do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e da Cônsul da Ucrânia, Viktoriia Kuznietsova, acontece às 15H30.

Pelas 14H30 realiza-se a inauguração oficial da exposição de Maksym Kryvtsov intitulada “Dali: I’ll Take My Life Back” que irá mostrar as fotografias de um soldado e poeta ucraniano que morreu durante a guerra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS