Coimbra

Coimbra: Demissão dos vogais da Metro Mondego divide acionistas

03 de setembro às 08 h58
DR

A três meses do final do atual mandato do conselho de administração da Metro Mondego, os dois vogais executivos da empresa, Eduardo Barata e Teresa Jorge, foram demitidos dos cargos com efeitos a partir de amanhã.

Na manhã de ontem, os seis acionistas da Metro Mondego reuniram-se em sede de Assembleia Geral Extraordinária, tendo a demissão dos dois vogais sido aprovada com votos do Município de Coimbra, da Infraestruturas de Portugal e Estado, tendo sido este último a propor a mudança.

O Estado (53%), a Câmara Municipal de Coimbra (14%) e a Infraestruturas de Portugal (2,5%) têm, em conjunto, 69,5% das ações. As câmaras de Miranda do Corvo e Lousã, – que votaram contra – têm, juntas, 28% e a Comboios de Portugal, que se absteve, tem 2,5%.

Governo confirma

A Secretaria de Estado da Mobilidade confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS “a realização da Assembleia Geral da Metro do Mondego e a substituição de dois vogais do Conselho de Administração a partir de dia 4 de setembro”.

Os dois cargos vão ser assumidos por Ricardo Cândido e Cristina Agreira, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, informação que foi confirmada pelo presidente da Assembleia Geral da Metro Mondego, Luís Antunes.

Autoria de:

António Cerca Martins e Patrícia Cruz Almeida

