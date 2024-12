Coimbra: Bispo identifica “ruínas materiais e espirituais” que é preciso reconstruir

“Na sua mensagem de Natal 2024, o Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, mostrou-se otimista face aos “sinais de esperança no nosso mundo”, acrescentando que “são muitos os que sonham com um mundo melhor e trabalham por ele com honestidade e disponibilidade para dar a sua vida por ele”.

“Não temais” é o desafio lançado pelo responsável pela Igreja na Diocese de Coimbra, embora reconheça que é “difícil para muitas pessoas acolher este convite, quando estão envolvidas por situações verdadeiramente aflitivas: por causa das divisões familiares, da falta de saúde, de trabalho, de meios necessários para viver”.

O prelado não deixou também de reconhecer as dificuldades de “quando se é migrante e refugiado e se veem negados os direitos em terra estrangeira ou se não encontram horizontes de futuro para as famílias”.

