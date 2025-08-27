Circulação regular do metrobus na cidade de Coimbra antecipada para depois de amanhã, sexta-feira

A Metro Mondego acaba de anunciar, ao início da tarde desta quarta-feira que, a circulação regular diário do metrobus começa já depois de amanhã, sexta-feira, 29 de agosto. Trata-se de uma “operação preliminar” do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a circular no troço urbano entre a Estação Portagem e a Estação Vale das Flores, em Coimbra.

O arranque das viagens está previsto para as 10H00, prolongando-se até às 18H00. A partir do dia seguinte, sábado, 30 de agosto, e até ao início da exploração comercial plena entre Serpins e a Portagem, a operação regular entre as referidas estações do troço urbano decorrerá diariamente, num horário mais alargado, entre as 8H00 e as 20H00, incluindo fins de semana. Tal como na ação de demonstração que decorreu no passado fim de semana, esta operação será gratuita e aberta a todos os interessados.

“Assume um papel determinante para a otimização da operação comercial entre Coimbra e Serpins, prevista para o último trimestre de 2025, propiciando, desde já viagens, regulares neste troço urbano, ao mesmo tempo que se realizam testes em larga escala aos veículos, à infraestrutura, aos sistemas técnicos, à gestão da operação e à experiência dos passageiros”, explica a Metro Mondego. O objetivo é garantir o pleno funcionamento integrado do sistema e corrigir eventuais falhas antes da exploração comercial.

Neste primeiro dia da operação preliminar, está prevista a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que realizará uma viagem simbólica, “marcando mais um passo decisivo para a concretização deste projeto de mobilidade sustentável, estruturante para a cidade e para a região”. A entrada em funcionamento da operação preliminar “é um sinal claro de que o Sistema de Mobilidade do Mondego está cada vez mais próximo de servir os cidadãos, dando um passo firme rumo a uma mobilidade mais sustentável, moderna e inclusiva”, conclui a Metro Mondego.