diario as beiras
Coimbra

Circulação regular do metrobus na cidade de Coimbra antecipada para depois de amanhã, sexta-feira

27 de agosto às 13 h28
2 comentário(s)
O arranque das viagens está previsto para as 10H00, prolongando-se até às 18H00, mas no sábado alarga para o horário 8H00/20H00

A Metro Mondego acaba de anunciar, ao início da tarde desta quarta-feira que, a circulação regular diário do metrobus começa já depois de amanhã, sexta-feira,  29 de agosto. Trata-se de uma “operação preliminar” do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a circular no troço urbano entre a Estação Portagem e a Estação Vale das Flores, em Coimbra.

O arranque das viagens está previsto para as 10H00, prolongando-se até às 18H00. A partir do dia seguinte,  sábado, 30 de agosto, e até ao início da exploração comercial plena entre Serpins e a Portagem, a operação regular entre as referidas estações do troço urbano decorrerá diariamente, num horário mais alargado, entre as 8H00 e as 20H00, incluindo fins de semana. Tal como na ação de demonstração que decorreu no passado fim de semana, esta operação será gratuita e aberta a todos os interessados.

“Assume um papel determinante para a otimização da operação comercial entre Coimbra e Serpins, prevista para o último trimestre de 2025, propiciando, desde já viagens, regulares neste troço urbano, ao mesmo tempo que se realizam testes em larga escala aos veículos, à infraestrutura, aos sistemas técnicos, à gestão da operação e à experiência dos passageiros”, explica a Metro Mondego. O objetivo é garantir o pleno funcionamento integrado do sistema e corrigir eventuais falhas antes da exploração comercial.

Neste primeiro dia da operação preliminar, está prevista a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que realizará uma viagem simbólica, “marcando mais um passo decisivo para a concretização deste projeto de mobilidade sustentável, estruturante para a cidade e para a região”. A entrada em funcionamento da operação preliminar “é um sinal claro de que o Sistema de Mobilidade do Mondego está cada vez mais próximo de servir os cidadãos, dando um passo firme rumo a uma mobilidade mais sustentável, moderna e inclusiva”, conclui a Metro Mondego.

Autoria de:

António Rosado

2 Comentários

  1. Carlos neves Neves diz:
    27 de Agosto, 2025 às 14:29

    quando se deixam de brincadeiras e comecam em pleno a servir a quem realmente precisa todos os dias deste transporte para trabalhar e nao para passear . Lousa Vilarinho.

    Responder
  2. Maria Cunha diz:
    27 de Agosto, 2025 às 19:34

    Excelente

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Presidente da Águas do Centro Litoral pediu a demissão
28 de agosto

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira
28 de agosto

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
28 de agosto

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

Coimbra

Coimbra
28 de agosto às 21h33

Presidente da Águas do Centro Litoral pediu a demissão

0 comentário(s)
Coimbra
28 de agosto às 16h13

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
28 de agosto às 14h34

Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

0 comentário(s)