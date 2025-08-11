Circulação no IC2 em Coimbra retoma a normalidade após acidente

A circulação rodoviária no IC2, em Coimbra, no sentido Coimbra/Mealhada, já retomou a normalidade, após o acidente a envolver três veículos ter cortado a estrada durante algum tempo.

Tratou-se de um acidente com dois veículos pesados e um ligeiro de mercadorias que provocou ferimentos graves a dois homens de 40 anos.

O sinistro aconteceu pouco depois da hora de almoço e estiveram no local a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, os Bombeiros Voluntários de Coimbra, o INEM (VMER), a Cruz Vermelha Portuguesa e a PSP.