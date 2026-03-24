diario as beiras
Nacional

Cinco mortos em 2.777 acidentes de viação nos últimos sete dias

24 de março de 2026 às 11 h47
0 comentário(s)
DR

Cinco pessoas morreram devido aos 2.777 acidentes de viação registados nos últimos sete dias, mais duas vítimas mortais e mais 122 acidentes que na mesma semana de 2025, indicou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em comunicado, a ANSR adianta que os acidentes rodoviários registados em Portugal entre os dias 17 e 23 causaram igualmente 39 feridos graves e 808 ligeiros, mais um ferido grave e 160 ligeiros que no período homólogo do ano passado.

Durante a mesma semana foram “fiscalizados automaticamente por radar 4,8 milhões de veículos”, tendo o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) sido responsável pela fiscalização de 4,3 milhões e registado 8,7 mil infrações.

Radares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP) apanharam 483,5 mil veículos e registaram 1,9 mil infrações, segundo o comunicado.

A ANSR refere que “a sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade”, assinalando que “as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos responsáveis e seguros por todos os utilizadores da estrada”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de março

Operação Marquês: Sócrates avisa que invocará em tribunal modo como tem sido defendido
24 de março

Governo cria projeto APIS contra incêndios em áreas protegidas
24 de março

Câmara de Coimbra reduz em dois terços orçamento do Convento São Francisco
24 de março

Candidatura à Europa de obra de 23,8 milhões até ao fim do mês

Nacional

Nacional
24 de março às 12h09

Operação Marquês: Sócrates avisa que invocará em tribunal modo como tem sido defendido

0 comentário(s)
Nacional
24 de março às 11h47

Cinco mortos em 2.777 acidentes de viação nos últimos sete dias

0 comentário(s)
CoimbraNacional
23 de março às 17h11

Municípios querem maior protagonismo no “desenho e na implementação do PTRR”

0 comentário(s)