Ciclismo: Jovens de Cantanhede em destaque na pista

O Velódromo Nacional de Sangalhos acolheu, este fim de semana, os melhores ciclistas nacionais na variante de pista para a disputa da Taça de Portugal. Evento provou que por cá há muito de que ter orgulho e, sobretudo, muitas esperanças no futuro.

No sábado, a competição foi para os mais novos e dos 16 títulos atribuídos houve seis para a região, com um ciclista de Cantanhede em destaque. O júnior Francisco Alves, formado no Cantanhede Cycling, agora a representar o ABTF Betão/Bairrada, venceu a prova de scratch, de eliminação e de pontos, ou seja, todas as provas em disputa.

Ainda em juniores, mas no feminino, Bruna Gonçalves (Cantanhede Cycling/Vesam) venceu em scratch, com Emília Baía (Korpo Activo/Penacova) em 2.º.

Nas provas de eliminação e de pontos inverteram-se os papéis, com a ciclista de Penacova a vencer e a da Cantanhede no 2.º posto.

