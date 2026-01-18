Cerca de 25 por cento dos eleitores inscritos na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais já exerceram o direito de voto até às 12H00.

De acordo com Francisco Rodeiro, presidente da junta, a afluência às urnas durante a manhã decorreu com normalidade, sem registo de ocorrências relevantes, destacando o “funcionamento tranquilo das mesas de voto”, na Escola Secundária Avelar Brotero.