Cerca de 25% dos eleitores de Santo António dos Olivais já votaram até ao meio-dia

18 de janeiro de 2026 às 13 h02
Pedro Filipe Ramos

Cerca de 25 por cento dos eleitores inscritos na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais já exerceram o direito de voto até às 12H00.
De acordo com Francisco Rodeiro, presidente da junta, a afluência às urnas durante a manhã decorreu com normalidade, sem registo de ocorrências relevantes, destacando o “funcionamento tranquilo das mesas de voto”, na Escola Secundária Avelar Brotero.

Patrícia Cruz Almeida

