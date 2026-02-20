diario as beiras
Coimbra

CEO da Sonae Cláudia Azevedo recebe Prémio UC 2026

20 de fevereiro de 2026 às 10 h40
0 comentário(s)
Foto DR

Cláudia Azevedo, presidente executiva do grupo empresarial Sonae, é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra (UC). A filha do homem que fez crescer a Sonae, Belmiro de Azevedo, vai receber o a 1 de março, dia da UC, durante a sessão solene comemorativa do 736.º aniversário da instituição.
“Enquanto CEO da Sonae, Cláudia Azevedo tem demonstrado uma liderança estratégica com impacto relevante na economia portuguesa, sempre alinhada com a inovação, o desenvolvimento e a responsabilidade social. As suas preocupações com a formação contínua e a requalificação do talento interno, assim como com a promoção da diversidade, da inclusão e da paridade de género, deviam ser um exemplo para todos os setores da nossa sociedade e justificam este reconhecimento”, declarou, a propósito, o reitor da UC, Amílcar Falcão, que preside ao júri do prémio.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de fevereiro

Opinião: O primado da moral
20 de fevereiro

Opinião: Decência e respeito pelo cargo
20 de fevereiro

Opinião: As feridas saram, mas a dor continua
20 de fevereiro

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

Coimbra

Coimbra
20 de fevereiro às 11h26

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 11h18

SMTUC tem nova ligação Portagem–Portela com passagem pelo Polo II

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 10h40

CEO da Sonae Cláudia Azevedo recebe Prémio UC 2026

0 comentário(s)