Cláudia Azevedo, presidente executiva do grupo empresarial Sonae, é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra (UC). A filha do homem que fez crescer a Sonae, Belmiro de Azevedo, vai receber o a 1 de março, dia da UC, durante a sessão solene comemorativa do 736.º aniversário da instituição.

“Enquanto CEO da Sonae, Cláudia Azevedo tem demonstrado uma liderança estratégica com impacto relevante na economia portuguesa, sempre alinhada com a inovação, o desenvolvimento e a responsabilidade social. As suas preocupações com a formação contínua e a requalificação do talento interno, assim como com a promoção da diversidade, da inclusão e da paridade de género, deviam ser um exemplo para todos os setores da nossa sociedade e justificam este reconhecimento”, declarou, a propósito, o reitor da UC, Amílcar Falcão, que preside ao júri do prémio.

