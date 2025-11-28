diario as beiras
Coimbra

Centro de Arte de Coimbra com exposição em torno de obra de Saramago

28 de novembro de 2025 às 12 h21
O Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC) inaugura no sábado a exposição “O mundo está todo aqui dentro”, com uma seleção de obras escolhidas a partir do romance “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago.

A exposição no CACC reúne obras de 40 artistas da coleção da Câmara de Coimbra e da Coleção de Arte Contemporânea do Estado que procuram dialogar com os temas que percorrem aquele romance de José Saramago, publicado há precisamente 30 anos e que narra uma epidemia de cegueira branca que abala uma cidade.

O romance levou Raquel Magalhães, da Divisão de Museologia da Câmara de Coimbra e que assina a curadoria da exposição, à procura de obras nas duas coleções que abordassem questões e temas presentes no livro, como a violência ou a falta de humanidade.

Autoria de:

Agência Lusa

