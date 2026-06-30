Alfredo Dias anuncia candidatura à reitoria da Universidade de Coimbra

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Vice-reitor da Universidade de Coimbra é o segundo a oficializar a candidatura à liderança da instituição de ensino superior liderada atualmente por Amílcar Falcão

O vice-reitor Alfredo Dias anunciou a intenção de se candidatar ao cargo de reitor da Universidade de Coimbra para o mandato de 2027-2031, afirmando que a decisão resulta de um processo de reflexão e de auscultação à comunidade académica.

Numa mensagem em que oficializa a candidatura, o docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC defende que a transparência deve marcar o processo eleitoral e saúda o também candidato Carlos Robalo Cordeiro (Medicina) por ter tornado pública a sua intenção de concorrer ao cargo.

Sob o lema “Por uma Universidade Humanista”, Alfredo Dias afirma que pretende colocar as pessoas no centro da estratégia da UC, defendendo que, perante os desafios colocados pela inteligência artificial, são as instituições que valorizam o conhecimento, a ética e a dimensão humana que estarão mais bem preparadas para liderar o futuro.

O candidato anunciou ainda que o Licínio Lopes Martins, docente da Faculdade de Direito e membro do Conselho de Gestão da UC, será o mandatário da sua candidatura.