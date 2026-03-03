A presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra do CDS-PP, Paula Helena Ferreira da Silva, manifestou ontem reservas quanto à nomeação de Maria Lencastre, ex-vereadora eleita pelo Chega, atualmente independente, para o cargo de diretora do Instituto Técnico Artístico e Profissional (ITAP) de Coimbra.

Em comunicado, a dirigente centrista descreve a escolha como “politicamente incoerente” e questiona a ausência de critérios técnicos na decisão. “Para muitos, trata-se de uma escolha incoerente do ponto de vista político, considerando o percurso partidário recente da nomeada”, afirma o texto, sublinhando que, nos últimos três anos, a responsável passou sucessivamente pelo CDS-PP, Alternativa Democrática Nacional (ADN), Nova Direita e Chega. Porém, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Maria Lencastre desmentiu “categoricamente” esta informação: “Fui militante do CDS desde 18 anos até me desfiliar. Mais tarde filiei-me no Chega. É mentira que tenha sido militante de outros partidos”.

Para Paula Helena Ferreira da Silva, a nomeação está a ser interpretada “como um ato de conveniência política”, com suspeitas de que “critérios de favorecimento em troca de apoio político” possam ter sobreposto os critérios técnicos exigíveis para a função.

A dirigente distrital alerta ainda para a falta de experiência da nomeada no setor da educação, considerando que esta lacuna levanta dúvidas sobre “a adequação do perfil à responsabilidade estratégica associada à direção de uma instituição de ensino”.

“Que mensagem transmite esta escolha à comunidade educativa?”, questiona o comunicado, apontando que o caso reacende o debate sobre “transparência, mérito e exigência” na atribuição de cargos públicos, sobretudo em áreas sensíveis como a educação.