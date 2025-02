CDS perde três dos quatro deputados na Assembleia Municipal de Coimbra

Três dos quatro deputados do CDS na Assembleia Municipal de Coimbra abandonaram o partido e deixaram a representação no órgão.

Numa nota enviada aos órgãos de comunicação social, Jorge Almeida e Helena Martins revelaram que abandonaram o partido “em desacordo insanável com a orientação política do presidente do partido e dos órgãos nacionais e com a total falta de democraticidade no funcionamento do partido”.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS