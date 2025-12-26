diario as beiras
Casal figueirense parte hoje para a Sahara Desert Challenge

26 de dezembro de 2025 às 13 h01
Foto DB-Jot'Alves

O piloto Paulo Amorim e a navegadora Paula Bicho participam, com um veículo 4×4 e pela segunda vez, na Sahara Desert Challenge, expedição transcontinental não competitiva inspirada no Rali Paris – Dakar. São os únicos figueirenses a fazerem parte desta aventura sobre rodas em terras da África Ocidental.
A primeira participação do casal figueirense foi em 2023, tendo conseguido atingir o objetivo, que é completar a expedição, ida e volta.
“Em 2023 correu bastante bem. Esperamos que este ano as coisas também corram bem. Esta é uma prova que recria o Paris–Dakar, quando era feito em África, atravessando vários países e o deserto do Saara. Nesta prova, o objetivo é chegar ao fim”, disse Paulo Amorim ao DIÁRIO AS BEIRAS.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/12/2025

Autoria de:

Jot'Alves

