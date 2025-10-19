diario as beiras
Casa Pia continua na Taça de Portugal ao vencer o Ançã dos distritais de Coimbra

19 de outubro às 17 h42
DB-Pedro Filipe Ramos

O Casa Pia, da I Liga, carimbou hoje a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol ao vencer o Ançã, da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra, por 3-0.

A equipa lisboeta precisou de apenas 10 minutos para inaugurar o marcador pelo espanhol Larrazabal, que lançado pelo seu meio-campo apareceu isolado no lado direito do ataque e à saída do guarda-redes Pedro Dias efetuou um chapéu com conta e medida.

No Complexo Desportivo de Ançã, a equipa da casa esboçou uma reação e Eric Costa, aos 24 minutos, ainda conseguiu isolar-se na esquerda do seu ataque, mas perdeu tempo e a defesa recompôs-se e afastou a bola.

Agência Lusa

19 de outubro

Casa Pia continua na Taça de Portugal ao vencer o Ançã dos distritais de Coimbra

0 comentário(s)
