diario as beiras
Cantanhede

Cantanhede: Moradores da Praia da Tocha contra urbanização no Parque de Merendas

06 de novembro às 10 h19
2 comentário(s)
DR

Os moradores da Praia da Tocha estão contra a proposta de Alteração ao Plano de Urbanização da Praia da Tocha que prevê o loteamento de “de dois terços” do Parque de Merendas.

O processo, que está em discussão pública desde o passado dia 10 de outubro e até ao final do dia de hoje, foi apresentado pela autarquia a 28 de outubro na Praia da Tocha.

Perante cerca de 70 pessoas na plateia “vários sócios e moradores manifestaram o seu desagrado relativamente ao loteamento de dois terços do Parque de Merendas, bem como o consequente abate da única mancha florestal consolidada existente nesta zona”, alerta a Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT).

Ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da AMPT, Hélder Gonçalves, admite que ter sido “contactado por mais de duas dezenas de pessoas a perguntar o que poderiam fazer para travar isto”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (06/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

2 Comentários

  1. Manuela Peça diz:
    6 de Novembro, 2025 às 14:31

    Inadmissível! Um atentado ao lazer e local, onde esquilos , e raposa, pessoas convivem!
    Um sítio que convida ao convívio!
    Chamariz a quem vem passar dia ali, praia da tocha!
    Mais 40 anos que frequento, desde garota!
    Amo a praia da Tocha! Onde convivi com nadadores Patrão e saudoso Rêpas!
    Tantos terrenos próximos! Não mexam no parque de merendas! câmara Municipal Cantanhede! RESPEITO!

    Responder
  2. Paulo Fernandes diz:
    6 de Novembro, 2025 às 16:27

    Sou contra esta urbanização, pois o parque das merendas o pouco q resta de original, verde e area de lazer para tantas familias na nossa praia da Tocha, pois o parque de merendas, area desportiva, trilha são um mais para a praia da Tocha.
    Parem com esta urbanização, parem de matar a nossa area verde, já basta os incendios!

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Mau tempo: Mais de 220 ocorrências em Portugal continental até 16:00 de hoje - Proteção Civil
12 de novembro

Avaria de barco suspende travessia entre as duas margens do Mondego na Figueira da Foz
12 de novembro

Arte de construir muros em pedra seca no maciço de Sicó em consulta pública
12 de novembro

GNR deteve mulher por suspeita de tráfico de estupefacientes em Cantanhede

Cantanhede

Cantanhede
12 de novembro às 18h27

GNR deteve mulher por suspeita de tráfico de estupefacientes em Cantanhede

0 comentário(s)
CantanhedeFigueira da Foz
12 de novembro às 10h03

Linhas divisórias entre Bom Sucesso e Tocha à espera de solução

1 comentário(s)
Cantanhede
06 de novembro às 14h06

Prisão preventiva para homem suspeito de tráfico de droga em Cantanhede

0 comentário(s)