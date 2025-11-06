Os moradores da Praia da Tocha estão contra a proposta de Alteração ao Plano de Urbanização da Praia da Tocha que prevê o loteamento de “de dois terços” do Parque de Merendas.

O processo, que está em discussão pública desde o passado dia 10 de outubro e até ao final do dia de hoje, foi apresentado pela autarquia a 28 de outubro na Praia da Tocha.

Perante cerca de 70 pessoas na plateia “vários sócios e moradores manifestaram o seu desagrado relativamente ao loteamento de dois terços do Parque de Merendas, bem como o consequente abate da única mancha florestal consolidada existente nesta zona”, alerta a Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT).

Ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da AMPT, Hélder Gonçalves, admite que ter sido “contactado por mais de duas dezenas de pessoas a perguntar o que poderiam fazer para travar isto”.

