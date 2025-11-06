Cantanhede: Moradores da Praia da Tocha contra urbanização no Parque de Merendas
Os moradores da Praia da Tocha estão contra a proposta de Alteração ao Plano de Urbanização da Praia da Tocha que prevê o loteamento de “de dois terços” do Parque de Merendas.
O processo, que está em discussão pública desde o passado dia 10 de outubro e até ao final do dia de hoje, foi apresentado pela autarquia a 28 de outubro na Praia da Tocha.
Perante cerca de 70 pessoas na plateia “vários sócios e moradores manifestaram o seu desagrado relativamente ao loteamento de dois terços do Parque de Merendas, bem como o consequente abate da única mancha florestal consolidada existente nesta zona”, alerta a Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT).
Ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da AMPT, Hélder Gonçalves, admite que ter sido “contactado por mais de duas dezenas de pessoas a perguntar o que poderiam fazer para travar isto”.
Inadmissível! Um atentado ao lazer e local, onde esquilos , e raposa, pessoas convivem!
Um sítio que convida ao convívio!
Chamariz a quem vem passar dia ali, praia da tocha!
Mais 40 anos que frequento, desde garota!
Amo a praia da Tocha! Onde convivi com nadadores Patrão e saudoso Rêpas!
Tantos terrenos próximos! Não mexam no parque de merendas! câmara Municipal Cantanhede! RESPEITO!
Sou contra esta urbanização, pois o parque das merendas o pouco q resta de original, verde e area de lazer para tantas familias na nossa praia da Tocha, pois o parque de merendas, area desportiva, trilha são um mais para a praia da Tocha.
Parem com esta urbanização, parem de matar a nossa area verde, já basta os incendios!