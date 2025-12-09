diario as beiras
Cantanhede

Cantanhede converte antiga escola primária em jardim de infância

09 de dezembro de 2025 às 15 h56
0 comentário(s)
Município de Cantanhede

A antiga escola primária de Póvoa da Lomba, no concelho de Cantanhede, vai ser reconvertida num jardim de infância, através de um investimento municipal superior a 350 mil euros, para requalificar o edifício desativado.

A intervenção dá “resposta a uma lacuna existente ao nível do ensino pré-escolar, nesta zona da freguesia de Cantanhede”, distrito de Coimbra, estando a conclusão da obra prevista para o início do próximo ano letivo, revelou hoje a autarquia.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Cantanhede esclareceu que decorreu hoje a consignação da empreitada de modernização, que será efetuada numa “edificação típica da época do Estado Novo, constituída por um bloco com cércea de um piso”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de dezembro

Penelense Léo Teixeira, do Felgueiras, recebe alta após queimaduras e deixa hospital
09 de dezembro

Cantanhede converte antiga escola primária em jardim de infância
09 de dezembro

PGR espera que averiguação à Spinumviva fique pronta até às férias judiciais de Natal
09 de dezembro

Desalojados de edifício da Baixa de Coimbra mantêm-se em alojamento provisório

Cantanhede

Cantanhede
09 de dezembro às 15h56

Cantanhede converte antiga escola primária em jardim de infância

0 comentário(s)
CantanhedeDesporto
09 de dezembro às 10h16

Atletismo: Um Sarilho para quem se baldou aos treinos

0 comentário(s)
Cantanhede
09 de dezembro às 10h12

Cantanhede: Orçamento de 61,2 milhões assegura novas competências

0 comentário(s)