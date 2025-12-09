A antiga escola primária de Póvoa da Lomba, no concelho de Cantanhede, vai ser reconvertida num jardim de infância, através de um investimento municipal superior a 350 mil euros, para requalificar o edifício desativado.

A intervenção dá “resposta a uma lacuna existente ao nível do ensino pré-escolar, nesta zona da freguesia de Cantanhede”, distrito de Coimbra, estando a conclusão da obra prevista para o início do próximo ano letivo, revelou hoje a autarquia.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Cantanhede esclareceu que decorreu hoje a consignação da empreitada de modernização, que será efetuada numa “edificação típica da época do Estado Novo, constituída por um bloco com cércea de um piso”.

