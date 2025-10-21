diario as beiras
Canoagem: Coimbra recebe Taça de Portugal de kayak polo

21 de outubro às 09 h16
DR

A Taça de Portugal de Kayak Polo vai disputar-se, pela primeira vez no Rio Mondego, em Coimbra, no próximo fim de semana. O Fluvial de Coimbra é o detentor do troféu e assume o favoritismo, mas a concorrência promete ser forte.

A apresentação do evento, que vai decorrer nos dias 25 e 26 deste mês decorreu, ontem, na margem esquerda do Parque Verde do Mondego, junto à sede do Clube Fluvial de Coimbra (CFC).

A organização envolve, para além do clube, também a Federação Portuguesa de Canoagem e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo vereador do Desporto, Carlos Matias Lopes, fez questão de marcar presença, ao lado de Luís Pedro Abreu, presidente do Fluvial, e de Sérgio Bento, treinador e diretor desportivo.

Desporto
