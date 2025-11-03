A campanha de sensibilização para os riscos da condução sob a influência do álcool “Taxa Zero ao Volante” arranca na terça-feira, em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, anunciaram as autoridades.

A iniciativa, que decorre até dia 10, envolve a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com operações de fiscalização especialmente em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, contribuindo para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos seguros.

Em simultâneo, decorrem ações de sensibilização da ANSR em Andrães, distrito de Vila Real (terça-feira), Chaves (quarta-feira), Pombal (quinta-feira) e Alcobaça (sexta-feira), distrito de Leiria, e em Tunes, concelho de Silves, distrito de Faro (dia 10).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS