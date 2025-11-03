diario as beiras
Nacional

Campanha “Taxa Zero ao Volante” na estrada a partir de terça-feira

03 de novembro às 10 h35
0 comentário(s)
Arquivo

A campanha de sensibilização para os riscos da condução sob a influência do álcool “Taxa Zero ao Volante” arranca na terça-feira, em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, anunciaram as autoridades.

A iniciativa, que decorre até dia 10, envolve a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com operações de fiscalização especialmente em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, contribuindo para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos seguros.

Em simultâneo, decorrem ações de sensibilização da ANSR em Andrães, distrito de Vila Real (terça-feira), Chaves (quarta-feira), Pombal (quinta-feira) e Alcobaça (sexta-feira), distrito de Leiria, e em Tunes, concelho de Silves, distrito de Faro (dia 10).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de novembro

Estudo da Universidade de Coimbra revela águas contaminadas por fármacos na Europa
03 de novembro

Isto não é... ... um isco
03 de novembro

Agenda europeia para a Economia Colaborativa
03 de novembro

Fazer é o novo dizer

Nacional

Nacional
03 de novembro às 10h35

Campanha “Taxa Zero ao Volante” na estrada a partir de terça-feira

0 comentário(s)
CoimbraNacional
03 de novembro às 10h19

Todos os distritos com aviso amarelo na quarta-feira devido à chuva

0 comentário(s)
Nacional
03 de novembro às 10h19

José Manuel Pureza é candidato à coordenação do Bloco de Esquerda

0 comentário(s)