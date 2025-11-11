A GNR e a PSP registaram, entre 4 e 10 de novembro, 2.871 acidentes que causaram três mortos, menos sete do que no mesmo período do ano passado, no âmbito da campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”.

Segundo o balanço conjunto da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) enviado hoje, foram ainda registados 46 feridos graves e 831 feridos ligeiros.

“Relativamente ao período homólogo de 2024, verificaram-se mais 33 acidentes, mas menos sete vítimas mortais, menos 13 feridos graves e menos 30 feridos leves”, referiu a ANSR na nota sobre o balanço da campanha.

As três vítimas mortais, duas do género masculino e uma do género feminino, tinham idades entre os 41 e os 47 anos.

De acordo com o comunicado, os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Faro, Lisboa e Viseu.

Relativamente à fiscalização, durante a campanha foram fiscalizados presencialmente 61,3 mil veículos e por radar 4,4 milhões, dos quais 124 mil pela PSP e GNR e 4,3 milhões pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

Do total de 4,5 milhões de veículos fiscalizados durante a campanha, foram registadas 20 mil infrações rodoviárias, das quais 642 relativas à condução sob o efeito do álcool.

Das 642 infrações relativas à condução sob o efeito de álcool, foram registadas 583 no Continente e 59 nas regiões Autónomas, tendo sido 392 detetadas pela GNR e 250 pela PSP.

Durante a campanha foram ainda sensibilizados 326 condutores sobre os riscos da condução sob efeito de álcool, recordando que a condução sob efeito de álcool com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l “o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica”.

Recordaram também que “o consumo de álcool estreita o campo visual” e atrasa a “capacidade para decidir e reagir atempadamente” descoordenando os movimentos, o que também aumenta o risco de envolvimento em acidentes rodoviários.

A campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, foi divulgada nos meios digitais e em cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização da GNR e da PSP, em Vila Real, Leiria e Faro.

Esta iniciativa foi a última das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2025.

Ao todo, das 11 campanhas realizadas em 2025, foram realizadas 51 ações, durante as quais 7.172 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.