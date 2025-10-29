Cerca de 30.000 alunos, professores e encarregados de educação participaram na campanha de sensibilização “Bullying é Para Fracos” realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em todo o país e que terminou na passada segunda-feira.

Em comunicado, a PSP adianta que foram abrangidos 609 estabelecimentos de ensino, tendo sido realizadas 1.021 ações de sensibilização sobre o bullying e o cyberbullying e 1.420 contactos individuais de prevenção criminal.

No início da campanha, a PSP explicou que tinha como objetivo “chamar a atenção para o impacto negativo que estes comportamentos têm na vida das vítimas, bem como para a importância de identificar comportamentos e sinais que permitam detetar, de forma precoce, vítimas que estejam a ser alvo destes fenómenos, promovendo assim a sua proteção e encaminhamento para as entidades competentes”.

No decorrer da campanha, que teve início no dia 13 de outubro, as Equipas do Programa Escola Segura (EPES) “intensificaram as ações de sensibilização subordinadas às temáticas do bullying e cyberbullying junto da comunidade escolar”.

A PSP apela aos pais e encarregados de educação para que detetem “o mais precoce possível” os sinais e indícios como hematomas, cortes, arranhões, dores de cabeça e de barriga, material escolar danificado ou que desaparece, ansiedade, depressão, agressividade, timidez ou isolamento.

Deverão ainda estar atentos a alterações de comportamentos a nível alimentar ou do sono, ao rendimento escolar, ao desinteresse por atividades que as cativavam, mudança de amigos e tentativas ou ameaças de suicídio.

Para ajudar as vítimas, a PSP aconselha a não discriminar nem as censurar, inclui-las nas atividades do grupo e a promover a sua autoestima.

Durante a campanha, foi ainda assinalado o Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se celebrou no dia 20 de outubro.