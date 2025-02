Câmara de Coimbra ofereceu três lotes na Arregaça a cooperativa de habitação

A Câmara de Coimbra ofereceu três lotes no vale da Arregaça à Cooperativa Mondego, que terão capacidade para cerca de duas dezenas de fogos a custos controlados, afirmou ontem a vereadora com a pasta do urbanismo.

A vereadora Ana Bastos afirmou ontem, em reunião do executivo, que o município ofereceu há alguns meses três lotes de terreno no Vale da Arregaça à Cooperativa Mondego, uma cooperativa de habitação de Coimbra, que está a analisar a proposta.

“É um loteamento com parâmetros construtivos definidos. Ainda não aceitaram, porque há uma pequena obra de urbanização, no âmbito do alvará de loteamento, e estão a tentar ver como podem financiar essa obra”, disse.

Segundo a vereadora com a pasta do urbanismo da Câmara de Coimbra, os três lotes deverão ter uma capacidade para cerca de duas dezenas de fogos, que permite “criar uma bolsa de alojamento a custos controlados muito interessante, numa zona nobre” da cidade.

A vereadora com a pasta do urbanismo salientou que a autarquia se tem prontificado a trabalhar com aquela instituição.

Em abril de 2024, a Assembleia Municipal aprovou por larga maioria (com apenas duas abstenções) uma moção do PS em que a Câmara de Coimbra, liderada pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/VP), compromete-se a ceder terrenos a cooperativas para habitação a custos controlados.

Ana Bastos respondia hoje a perguntas do vereador da CDU, Francisco Queirós, que questionava o executivo sobre o estado da “promessa de disponibilização de alguns terrenos” para construção de habitação por cooperativas.

“Avançar no apoio às cooperativas de habitação é fundamental, sobretudo na época em que a falta de habitação acessível se assume como um dos mais dramáticos problemas para os cidadãos”, disse o vereador.