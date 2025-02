Câmara de Coimbra estima ultrapassar objetivos do plano de plantações de árvores

A Câmara de Coimbra estima ultrapassar os objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Plantações 2024/25, face ao número de árvores já plantadas em meio urbano, afirmou hoje o vereador com o pelouro dos espaços verdes e jardins.

Apesar de o plano apenas ficar concluído no final do presente ano, já foram plantadas 1.894, aumentando, em alguns casos, o número de árvores que estava previsto plantar em determinados locais, disse o vereador Francisco Queirós (CDU), durante a reunião do executivo de hoje.

O Plano Municipal de Plantações tem como objetivo assegurar a plantação de 2.540 árvores (onde estão incluídas 562 plantações no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego).

O plano “está a ser executado conforme planeado, com diversas intervenções já concluídas e outras em fase de preparação”, deu nota Francisco Queirós.

“A implementação do plano, em conjunto com as plantações realizadas pela Infraestruturas de Portugal e pela Metro Mondego, resultou até ao momento, na plantação de 2.456 árvores em Coimbra”, salientou.

Visto que ainda decorre uma época de plantação e está outra prevista para o outono deste ano, estima-se que seja “claramente ultrapassado” o número previsto pelo documento, disse à agência Lusa Francisco Queirós.

Durante a sua intervenção na reunião da Câmara de hoje, o vereador do executivo liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RiR e Volt) salientou que estas ações contribuem “para a melhoria da qualidade ambiental e da sustentabilidade urbana da cidade”, no sentido de se criar “um espaço urbano mais verde e resiliente”.