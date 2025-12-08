diario as beiras
Câmara de Cantanhede com orçamento de 61,2 ME no próximo ano

08 de dezembro de 2025 às 17 h27
A Câmara de Cantanhede vai ter no próximo ano um orçamento de 61,2 milhões de euros, o maior de sempre, anunciou hoje o município do distrito de Coimbra.

Segundo uma nota de imprensa, aquele valor representa um “expressivo aumento de 17,63%” relativamente ao exercício deste ano e “corresponde, em termos absolutos, a um acréscimo de 9.174.577 euros”.

“Este aumento reflete a consolidação de uma estratégia financeira sustentada, orientada para o reforço da capacidade de investimento municipal, sem comprometer o equilíbrio orçamental e a responsabilidade na afetação dos recursos públicos”, adianta a nota de imprensa da autarquia presidida por Helena Teodósio (PSD), eleita para o terceiro e último mandato nas autárquicas de 12 de outubro.

Agência Lusa

