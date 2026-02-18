diario as beiras
Coimbra

Brisa prevê abrir A1 de forma condicionada nos próximos dias

18 de fevereiro de 2026 às 17 h35
0 comentário(s)
Arquivo
A Autoestrada 1 (A1) pode reabrir nos “próximos dias” com a circulação a ser feita de forma condicionada na plataforma Sul/Norte (uma via para cada sentido).
A Brisa realizou a proposta e aguarda aprovação por parte do IMT. A Brisa prevê que a obra requalificação fique totalmente concluída até ao final da primeira semana de março.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de fevereiro

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra
18 de fevereiro

Mau tempo: Municípios querem pacote de apoio e autarca admite ser preciso repensar ordenamento
18 de fevereiro

Porto da Figueira da Foz deve ficar totalmente operacional em março
18 de fevereiro

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

Coimbra

Coimbra
18 de fevereiro às 20h59

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
18 de fevereiro às 19h43

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

0 comentário(s)
Coimbra
18 de fevereiro às 19h40

Câmara de Coimbra aumenta preço de intermodal para bombeiros e funcionários

0 comentário(s)