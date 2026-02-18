Coimbra
Brisa prevê abrir A1 de forma condicionada nos próximos dias
Arquivo
A Autoestrada 1 (A1) pode reabrir nos “próximos dias” com a circulação a ser feita de forma condicionada na plataforma Sul/Norte (uma via para cada sentido).
A Brisa realizou a proposta e aguarda aprovação por parte do IMT. A Brisa prevê que a obra requalificação fique totalmente concluída até ao final da primeira semana de março.
