BE/Convenção: Moção de Pureza elege 79,8% dos delegados à reunião magna

21 de novembro às 18 h53
A moção ‘A’, encabeçada pelo bloquista José Manuel Pureza, elegeu 79,8% dos delegados à 14.ª Convenção Nacional do BE, que se realiza nos dias 29 e 30 e escolherá o sucessor de Mariana Mortágua na coordenação do partido.

De acordo com uma nota divulgada no ‘site’ oficial do BE, com 79,8% do total nacional dos votos, a moção ‘A’, intitulada “Resistir para virar o jogo”, elegeu 498 delegados.

Esta moção era encabeçada por Mariana Mortágua, atual coordenadora do BE, que no passado dia 25 de outubro anunciou que não tencionava recandidatar-se à coordenação do partido, considerando que a direção por si encabeçada foi incapaz de “gerar um novo impulso político e eleitoral”.

A moção maioritária e que reúne maior número de subscritores é agora encabeçada pelo bloquista José Manuel Pureza, antigo vice-presidente da Assembleia da República que surge como primeiro candidato à Mesa Nacional (órgão máximo entre convenções) e à Comissão Política (órgão que assegura a direção quotidiana) nas listas associadas a esta moção.

O dirigente que encabeça a lista à Mesa mais votada em Convenção Nacional assume, por norma, o lugar de coordenador – figura que não existe formalmente nos estatutos do partido.

Logo a seguir à moção ‘A’ surge a moção ‘S’, intitulada “Novo Rumo”, com 11,1% dos votos e que elegeu 55 delegados.

Esta moção inclui elementos que integraram a lista de Mariana Mortágua à Mesa Nacional na última convenção do partido, em 2023, como o dirigente Adelino Fortunato ou os antigos deputados à Assembleia da República Heitor Sousa e Alexandra Vieira.

A moção ‘H’, “Hora de Recomeçar”, obteve 4,2% dos votos e 19 delegados, a moção ‘C’ , “Mais Bloco, menos tendências”, 0,8% dos votos e 13 delegados, e a moção ‘B’, “Reconstruir para um novo ciclo político”, obteve 2,9% dos votos e 13 delegados.

Todas as moções opositoras à atual direção apontam falta de democracia interna e pedem mais atenção às bases.

A plataforma política local “Porto Interior” obteve 1% dos votos e elegeu sete delegados e a plataforma “Portalegre”, com 0,3% dos votos, elegeu cinco delegados.

Registaram-se ainda 4% de votos nulos e 0,63% de votos em branco.

A 14.ª Convenção Nacional do BE está marcada para os dias 29 e 30, em Lisboa.

O BE enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua história, depois de em maio deste ano ter obtido o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas, passando de cinco para uma deputada única, e ter perdido representação autárquica, passando de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa e um total de 17 deputados em câmaras e freguesias.

Autoria de:

Agência Lusa

