O ministro da Educação destacou ontem “a importância estratégica” do novo Centro Tecnológico Especializado Industrial (CTEI) da Escola Secundária de Avelar Brotero (ESAB), sublinhando que a cidade “se afirma cada vez mais como território de educação, formação e inovação”. Para Fernando Alexandre, o investimento – integrado no PRR – “não só moderniza profundamente o ensino profissional”, como reforça o papel de Coimbra na qualificação de jovens e no desenvolvimento regional.

O titular da pasta da Educação destacou ainda que o ensino profissional “é hoje uma opção cada vez mais valorizada”, quer por garantir elevada empregabilidade, quer por permitir o prosseguimento de estudos no ensino superior. “Mais de 20% dos alunos do profissional seguem para cursos superiores, e esse número tem de aumentar”, defendeu.

O ministro salientou que os 404 centros tecnológicos aprovados no país representam “uma transformação histórica” na formação técnica, graças a um investimento total de 480 milhões de euros.

