Automobilismo: Rally de Cantanhede mais seguro e com mudanças

O 2.º Rally de Cantanhede Marquês de Marialva 2024 vai para estrada no fim de semana de 9 e 10 de novembro, no concelho de Cantanhede. Depois do sucesso da 1.ª edição, em 2023, a organização espera ainda mais e melhor e aposta forte na segurança.

A presidente da Câmara de Cantanhede sublinhou, na apresentação do evento, que “esta prova coloca Cantanhede no mapa das competições automóveis de relevo”.

Helena Teodósio perspetiva “mais uma grande jornada automobilística que deixa antever forte mobilização de entusiastas de toda a região”.

“No ano passado perspetivava-se grande afluência de público e o resultado superou as melhores expectativas. Foi uma aposta ganha, quer pelos benefícios da projeção mediática quer pelo impacto positivo no comércio local das freguesias”, acrescentou.

A autarca apelou ainda ao civismo do público: “O que esperamos do público é um comportamento cívico igual ao demonstrado em 2023, na convicção de que, no final, iremos celebrar outro êxito de um acontecimento desportivo que deu e vai dar grande visibilidade a Cantanhede”.

Evento de referência

O presidente do Clube Automóvel do Centro, João Miranda destacou igualmente a aposta na segurança e o “empenho ainda maior para que este rali seja uma referência no panorama nacional”.

Em relação à 1.ª edição, houve algumas modificações, sobretudo porque “esta prova era muito rápida” e superava os limites recomendados.

Foi exatamente isso que justificou a alteração de uma das especiais, que decorria em Lemede e agora se mudou para Murtede.

Também a especial dos Covões tem agora mais quilómetros e a superespecial noturna de Cantanhede teve também alterações para poder dispersar os espetadores porque “no ano passado havia grandes aglomerados”.

Também no sentido de albergar mais público, a bancada tem este ano “dois mil lugares sentados” e “um preço simbólico de cinco euros”, que revertem para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, referiu o vereador do Desporto de Cantanhede, Adérito Machado.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 29/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS