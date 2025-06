Autárquicas: PS da Figueira da Foz candidata professor João Paulo Rodrigues

O professor universitário João Paulo Rodrigues vai ser o candidato do Partido Socialista à Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, anunciou hoje a estrutura local dos socialistas.

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia da Figueira da Foz salientou a vasta e prestigiada experiência académica, cívica e política do candidato, que “assegura uma candidatura e uma liderança forte, determinada e bem preparada para devolver a Figueira da Foz aos figueirenses e fazer avançar para um futuro melhor”.

“O PS não se resigna ao atual estado de coisas e trabalhará para mobilizar em torno desta candidatura todos os que não se reveem na atual gestão autárquica e queiram contribuir para a construção de um futuro melhor, mais justo e com mais progresso para a Figueira da Foz”.

João Paulo Rodrigues substitui o socialista Vítor Rodrigues que, no final de abril, renunciou à candidatura à presidência da autarquia, alegando razões pessoais, depois de ter sido anunciado em fevereiro e apresentado pelo líder nacional do PS.

O novo candidato é professor associado com agregação do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra (UC) e professor visitante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Brasil, atuando nas suas Escolas de Arquitetura e Design e de Engenharia.

Doutorado em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, João Paulo Rodrigues é autor de mais de 500 publicações científicas e, segundo o PS, coordenou diversos projetos científicos nacionais e internacionais.

Militante socialista há 40 anos, integrou a Assembleia de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz (2001-2005), a Assembleia Municipal da Figueira da Foz (2009-2013), tendo liderado a bancada socialista, e a Assembleia Intermunicipal do Baixo Mondego (2009-2013).

Nas próximas eleições autárquicas, que se devem realizar em finais de setembro, João Paulo Rodrigues vai enfrentar o atual presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes, que já anunciou a sua recandidatura ao cargo, apoiado pelo movimento Figueira a Primeira (FAP) e pelo PSD.

O antigo primeiro-ministro governa o município figueirense desde 2021, pela segunda vez, depois de ter sido presidente de Câmara duas décadas antes, entre 1997 e 2001.

Nas últimas autárquicas, foi eleito pela FAP, sem maioria absoluta, mas um acordo com o então líder local do PSD, Ricardo Silva, único vereador social-democrata na Câmara da Figueira da Foz, garantiu a maioria ao seu executivo a partir de junho de 2023.