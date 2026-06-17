Nacional

Portugal empata com RD Congo na estreia do Mundial de Futebol

17 de junho de 2026 às 20 h25
Exibição pálida da Seleção Portuguesa, com o empate a uma bola a ser construído na 1.ª parte. Foto: Agência Lusa
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A seleção portuguesa de futebol empatou hoje a um golo com a República Democrática do Congo, em encontro da primeira jornada do Grupo K do Mundial de 2026.

Em Houston, nos Estados Unidos, Portugal adiantou-se logo aos seis minutos, por João Neves, servido por Pedro Neto, mas, já nos descontos, aos 45+5, Yoane Wissa restabeleceu a igualdade, que se manteve até final. Com este resultado, portugueses e congoleses seguem com um ponto, na frente do Grupo K, antes do embate entre a Colômbia e o estreante Uzbequistão, na Cidade do México.

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